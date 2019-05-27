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В Конго затонуло судно: десятки погибших и сотни пропавших без вести

В Конго затонуло судно: десятки погибших и сотни пропавших без вести
09:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: В Конго на озере Май-Ндомбе затонуло судно, в результате 30 человек погибли и еще 200 считаются пропавшими без вести.

В Конго на озере затонуло судно, в результате чего 30 человек погибли и еще 200 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает Fox News.

"По меньшей мере 30 человек погибли и еще 200 пропали без вести после того, как судно затонуло на озере в западном Конго", - говорится в сообщении.

Удалось спасти более 80 человек.

По словам мэра Инонго Саймона Мбу Уэмбы, судно с пассажирами перевернулось и затонуло на озере Май-Ндомбе.

Многие из утонувших были учителями, они направлялись в местный райцентр для получения зарплаты.

В Китае из-за утечки газа на судне погибли десять человек

Точное количество пассажиров, находившихся в момент катастрофы на борту судна, еще не определено. По оценкам чиновников, их насчитывало несколько сотен.

Ранее сообщалось, что в порту Лаем Чабанг, что в Таиланде, произошел взрыв на грузовом судне. В результате возникшего пожара пострадали по меньшей мере 130 человек.

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Конго, Жертвы, Май-Ндомбе.
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