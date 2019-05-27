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В Китае из-за утечки газа на судне погибли десять человек

В Китае из-за утечки газа на судне погибли десять человек
07:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: В провинции Шаньдун (Китай) произошла утечка газа, в результате которой погибли десять человек.

В китайском порту Луньянь за утечки углекислого газа на грузовом судне погибли десять человек.

Об этом сообщила администрация города Вэйхай в восточнокитайской провинции Шаньдун, передает Синьхуа.

Отмечается, что еще 19 человек госпитализированы в результате отравления газом, их состояние оценивается как стабильное.

Инцидент произошел в субботу около 16:00. Предварительное расследование показало, что к трагедии привело ненадлежащее исполнение обязанностей третьим помощником капитана грузового корабля, в данный момент он находится под надзором полиции.

Расследование продолжается.

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Напомним, морской танкер столкнулся с буксиром и баржами в транспортном канале в районе американского города Хьюстон, штат Техас, вследствие чего произошла утечка нефтепродуктов.

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Все по теме:

Китай, Углекислый газ, Шаньдун, Лунъянь.
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