В Китае из-за утечки газа на судне погибли десять человек

Новости мира: В провинции Шаньдун (Китай) произошла утечка газа, в результате которой погибли десять человек.

В китайском порту Луньянь за утечки углекислого газа на грузовом судне погибли десять человек.

Об этом сообщила администрация города Вэйхай в восточнокитайской провинции Шаньдун, передает Синьхуа.

Отмечается, что еще 19 человек госпитализированы в результате отравления газом, их состояние оценивается как стабильное.

Инцидент произошел в субботу около 16:00. Предварительное расследование показало, что к трагедии привело ненадлежащее исполнение обязанностей третьим помощником капитана грузового корабля, в данный момент он находится под надзором полиции.

Расследование продолжается.

Напомним, морской танкер столкнулся с буксиром и баржами в транспортном канале в районе американского города Хьюстон, штат Техас, вследствие чего произошла утечка нефтепродуктов.