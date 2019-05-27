В Китае из-за утечки газа на судне погибли десять человек

В китайском порту Луньянь за утечки углекислого газа на грузовом судне погибли десять человек.
Об этом сообщила администрация города Вэйхай в восточнокитайской провинции Шаньдун, передает Синьхуа.
Отмечается, что еще 19 человек госпитализированы в результате отравления газом, их состояние оценивается как стабильное.
Инцидент произошел в субботу около 16:00. Предварительное расследование показало, что к трагедии привело ненадлежащее исполнение обязанностей третьим помощником капитана грузового корабля, в данный момент он находится под надзором полиции.
Расследование продолжается.
Напомним, морской танкер столкнулся с буксиром и баржами в транспортном канале в районе американского города Хьюстон, штат Техас, вследствие чего произошла утечка нефтепродуктов.