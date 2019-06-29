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Ливия: Хафтар приказал атаковать турецкие самолеты и корабли

Ливия: Хафтар приказал атаковать турецкие самолеты и корабли
21:42 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: Генерал Халифа Хафтар приказал атаковать турецкие объекты в Ливии.

Ливийский генерал Халифа Хафтар приказал подконтрольной ему самопровозглашенной "Ливийской национальной армии" ("ЛНА") атаковать турецкие объекты в Ливии. Соответствующее распоряжение Хафтар отдал своим силам в ночь на субботу, 29 июня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Генерал обвинил Турцию в поддержке признанного международным сообществом ливийского правительства национального единства. По словам представителя "ЛНА" Ахмеда аль-Мисмари, турецкие "офицеры и солдаты находятся в Триполи, а их (турецкие - ред) разведывательные самолеты не прекращают летать везде в небе Ливии", - цитирует его агентство новостей dpa.

Поэтому "отныне все турецкие корабли и самолеты считаются враждебными целями", - подчеркнул представитель "ЛНА". Он также добавил, что запрет на пребывание в воздушном пространстве Ливии касается также и коммерческих рейсов из и в Турции.

Такие действия со стороны сил Хафтара - ответ на "грубое вмешательство (президента Турции Реджепа Тайипа - ред) Эрдогана во внутренние дела Ливии", отмечают в "ЛНА". Так же представитель самопровозглашенной армии добавил, что действиям Эрдогана в Ливии надо положить конец. Подконтрольной силам Хафтара международный аэропорт Бенина на востоке Ливии уже объявил о прекращении обслуживания рейсов из Турции.

Объявления турецких кораблей и самолетов враждебными целями произошло через несколько дней после того, как верные признанному международным сообществом ливийскому правительству силы нанесли существенный поражение силам Хафрата. 26 июня стало известно о переходе под контроль отрядов вооруженных сил ливийского правительства и его союзников города Гарьян, которое с апреля этого года контролировала "ЛНА", передает агентство новостей AFP.

Ахмед аль-Мисмари обвинил турецкого президента Эрдогана в предоставлении масштабной поддержки правительственным войскам, в том числе и поддержки с воздуха, а жителей города Гарьян обвинил в "измене". Ранее Эрдоган признал, что поддерживает ливийское правительство, в том числе и оружием.

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Как сообщалось, 4 апреля командующий самопровозглашенной "Ливийской национальной армии" Халифа Хафтар приказал своим войскам начать наступление на столицу страны Триполи. Несмотря на контрнаступление, объявленное 20 апреля силами признанного международным сообществом правительства в Ливии, интенсивные бои вокруг города не утихают.

Сейчас в Ливии сохраняется двоевластие. На западе страны расположен сформированное при поддержке ООН правительство национального единства. Зато на востоке, в городе Тобрук, расположенный парламент. Власть в этой части страны функционирует независимо от Триполи и опирается на "ЛНА" во главе с Хафтаром. Сам Хафтар получает военную поддержку со стороны Египта и Объединенных Арабских Эмиратов.

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Турция, Ливия, Халифа Хафтар, Ахмед Аль-Мисмари.
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