В школах Нигерии разрешили платить за учебу бутылками

Новости мира: Обучение в школах Нигерии разрешили оплачивать пластиковыми бутылками.

В нигерийском городе Лагос школа начала принимать пластиковые бутылки как оплату за обучение детей. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с экологической некоммерческой организацией ACI.

Об этом сообщает CNN.

"Ежегодное обучение в школе стоит 18 тысяч найр (около 50 долларов), и многим жителям не хватает денег. 200 килограммов пластиковых бутылок оценивается в 11 долларов - это половина суммы стоимости семестра", - говорится в сообщении.

«Куратор дочери познакомил меня с этой программой прошлого года, и я присоединилась к акции, потому что знала, что это избавит меня от дополнительных трат на оплату школы. Программа позволила мне потратить деньги на школьную сумку, новую пару обуви и книги для дочери», - сказала одна из участниц проекта, мать четырех детей.

Сообщается, что в целом в Нигерии уже пять школ принимают пластиковые бутылки как плату за обучение. По словам основателя ACI (Africa Cleanup Initiative) Алекса Ахигбе, программа помогает получать образование более тысячи детей.

«Мы работаем над плачевным состоянием окружающей среды Нигерии и одновременно улучшаем уровень образования», - отметил он.

Нигерию называют столицей бедности в мире: 87 миллионов ее граждан - около половины населения живут менее чем на 1,9 доллара в день. Более 10 миллионов детей не могут позволить себе школьное образование из-за бедности.