В ООН призвали правительство Венесуэлы прекратить нарушение прав граждан

Новости мира: В ООН призывают власти Венесуэлы остановить нарушения прав граждан страны.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека в четверг призвало власти Венесуэлы предпринять меры, чтобы прекратить серьезные нарушения экономических, социальных, политических и культурных прав граждан страны.

"В докладе... содержится призыв власти Венесуэлы предпринять немедленные конкретные меры, чтобы прекратить и ликвидировать тяжкие нарушения экономических, социальных, гражданских, политических и культурных прав", - говорится в релизе, посвященном докладу управления по вопросу нарушения прав человека в Венесуэле.

Доклад охватывает период с января 2018 по май 2019 года, он основан на интервью с жертвами и свидетелями нарушений прав человека в Венесуэле, сообщают в ООН.

В результате операций служб безопасности за 2018 год в Венесуэле были убиты 5287 человека, а за первые пять месяцев 2019 года - 1569 человек, говорится в докладе. В ООН назвали эти цифры "поразительно высокими".

Также авторы доклада сообщают о нарушении права самовыражения, указывая на закрытие СМИ и задержание независимых журналистов в Венесуэле. Кроме того, говорится в докладе, власти Венесуэлы нарушают свои обязательства по обеспечению доступа к еде и здравоохранению для населения.

"Я призываю всех, у кого есть влияние в Венесуэле и за ее пределами, работать вместе и достичь необходимых компромиссов, чтобы разрешить этот всепоглощающий кризис", - заявила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.