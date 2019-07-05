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Пятница, 05.07.2019
В ООН призвали правительство Венесуэлы прекратить нарушение прав граждан
В ООН призвали правительство Венесуэлы прекратить нарушение прав граждан
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В ООН призвали правительство Венесуэлы прекратить нарушение прав граждан

В ООН призвали правительство Венесуэлы прекратить нарушение прав граждан
01:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: В ООН призывают власти Венесуэлы остановить нарушения прав граждан страны.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека в четверг призвало власти Венесуэлы предпринять меры, чтобы прекратить серьезные нарушения экономических, социальных, политических и культурных прав граждан страны.

"В докладе... содержится призыв власти Венесуэлы предпринять немедленные конкретные меры, чтобы прекратить и ликвидировать тяжкие нарушения экономических, социальных, гражданских, политических и культурных прав", - говорится в релизе, посвященном докладу управления по вопросу нарушения прав человека в Венесуэле.

Доклад охватывает период с января 2018 по май 2019 года, он основан на интервью с жертвами и свидетелями нарушений прав человека в Венесуэле, сообщают в ООН.

В результате операций служб безопасности за 2018 год в Венесуэле были убиты 5287 человека, а за первые пять месяцев 2019 года - 1569 человек, говорится в докладе. В ООН назвали эти цифры "поразительно высокими".

Также авторы доклада сообщают о нарушении права самовыражения, указывая на закрытие СМИ и задержание независимых журналистов в Венесуэле. Кроме того, говорится в докладе, власти Венесуэлы нарушают свои обязательства по обеспечению доступа к еде и здравоохранению для населения.

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"Я призываю всех, у кого есть влияние в Венесуэле и за ее пределами, работать вместе и достичь необходимых компромиссов, чтобы разрешить этот всепоглощающий кризис", - заявила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

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ООН, Венесуэла, Власти.
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