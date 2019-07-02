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Языковой закон: Россия созывает Совбез ООН

Языковой закон: Россия созывает Совбез ООН
03:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: РФ созывает Совбез ООН по украинскому языковому закону.

Россия созывает заседание Совет безопасности ООН по украинскому языковому закону, сообщил спикер постоянного представительства Украины при Организации Объединенных Наций Олег Николенко.

"Вскоре нас ждет второй акт театра абсурда в Совете Безопасности ООН. Делегация РФ повторно обратилась для обсуждения украинского языкового закона в Совбезе ООН. Сегодня при согласовании программы работы на текущий месяц такое заседание предварительно запланировано на 16 июля", - написал он.

Николенко напомнил, что 20 мая российская сторона пыталась созвать заседание в день инаугурации президента Украины. "На этот раз формальным поводом стало вступление закона в силу. Хотя, все понимают, что Москву интересует не столько закон о языке, сколько любая возможность для дестабилизации ситуации в Украине", – подчеркнул дипломат.

"Украинская делегация в ООН неоднократно заявляла, что языковой закон является внутренним вопросом нашего государства. Совет Безопасности к нему не имеет отношения", – сказано в сообщении.

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"Со своей стороны, Украина вместе с партнерами использует заседание, чтобы нарушить насущные проблемные вопросы российско-украинского конфликта, прежде всего освобождения украинских моряков и политических заключенных, продолжающиеся обстрелы на Донбассе, в результате которых продолжают гибнуть люди, а также ответственность России за катастрофу самолета МН17 ", - добавил он.

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Россия, ООН, Языковой закон, Совбез ООН, Олег Николенко.
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