Россия в ПАСЕ: Швеция присоединилась к демаршу семи стран

Новости Украины: Швеция присоединилась к демаршу семи стран из-за возвращения России в ПАСЕ.

Представители Швеции в парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) присоединились к заявлению семи стран о совместных действиях в знак протеста против безусловного возвращения РФ.

Об этом в эфире Радио НВ заявил глава украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Владимир Арьев.

"К нашему общему заявлению, это информация от наших балтийских коллег (…) К финальному заявлению, которое было от семи стран после возвращения России, присоединились депутаты от Швеции", — отметил Арьев.

По его словам, Польша поддержала инициативу создать новую резолюцию против возвращения России в Совет Европы.

Как сообщалось ранее, в апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов ассамблеи в связи с аннексией Крыма.

В связи с этим Россия не платила взносы в Совет Европы с июня 2017 года. Такие действия России многие члены ПАСЕ и политики назвали шантажом.

25 июня ПАСЕ приняла резолюцию "Усиление процесса принятия решений Парламентской Ассамблеей относительно полномочий и голосования". Документ поддержали 118 парламентариев, против были 62, 10 воздержались. В связи с этим решением механизм введения санкций, который в ПАСЕ действовал до этого, был отменен.

26 июня в Парламентской ассамблее Совета Европы поддержали резолюцию об утверждении полномочий делегации Российской Федерации без введения каких-либо санкций. "За" соответствующую резолюцию проголосовали 116 парламентариев, "против" - 62, 15 "воздержались".

Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы решили досрочно покинуть летнюю сессию из-за возвращения делегации Российской Федерации в ассамблею. Соответствующее заявление было зачитано после голосования в ПАСЕ за утверждение полномочий делегации РФ без введения каких-либо санкций и обнародовано народным депутатом, членом украинской делегации Еленой Сотник.

Отдельно 26 июня Регламентный комитет ПАСЕ направил в Венецианскую комиссию на изучение вопрос: являются ли депутатами те, кто избран в российский парламент при помощи голосов жителей Крыма.

30 июня маршалок Сената Польши Станислав Карчевский заявил, что семь государств намерены подготовить совместную резолюцию относительно решения ПАСЕ вернуть полномочия российской делегации. Он отметил, что в ближайшее время Польша, Литва, Латвия, Эстония, Украина, Словакия и Грузия обсудят совместные шаги.

1 июля, Комитет ВР по иностранным делам поддержал решение о приостановлении участия постоянной украинской делегации в работе ПАСЕ до выполнения российской делегацией ряда условий по заложникам и прекращения преследования крымских татар. Также Комитет обратился к председателю ВР Андрею Парубию по поводу отзыва приглашения на досрочные парламентские выборы делегации ПАСЕ.