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Россия в ПАСЕ: Швеция присоединилась к демаршу семи стран

Россия в ПАСЕ: Швеция присоединилась к демаршу семи стран
02:10 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости Украины: Швеция присоединилась к демаршу семи стран из-за возвращения России в ПАСЕ.

Представители Швеции в парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) присоединились к заявлению семи стран о совместных действиях в знак протеста против безусловного возвращения РФ.

Об этом в эфире Радио НВ заявил глава украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Владимир Арьев.

"К нашему общему заявлению, это информация от наших балтийских коллег (…) К финальному заявлению, которое было от семи стран после возвращения России, присоединились депутаты от Швеции", — отметил Арьев.

По его словам, Польша поддержала инициативу создать новую резолюцию против возвращения России в Совет Европы.

Россия в ПАСЕ: семь стран готовят совместную резолюцию

Как сообщалось ранее, в апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов ассамблеи в связи с аннексией Крыма.

В связи с этим Россия не платила взносы в Совет Европы с июня 2017 года. Такие действия России многие члены ПАСЕ и политики назвали шантажом.

25 июня ПАСЕ приняла резолюцию "Усиление процесса принятия решений Парламентской Ассамблеей относительно полномочий и голосования". Документ поддержали 118 парламентариев, против были 62, 10 воздержались. В связи с этим решением механизм введения санкций, который в ПАСЕ действовал до этого, был отменен.

26 июня в Парламентской ассамблее Совета Европы поддержали резолюцию об утверждении полномочий делегации Российской Федерации без введения каких-либо санкций. "За" соответствующую резолюцию проголосовали 116 парламентариев, "против" - 62, 15 "воздержались".

Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы решили досрочно покинуть летнюю сессию из-за возвращения делегации Российской Федерации в ассамблею. Соответствующее заявление было зачитано после голосования в ПАСЕ за утверждение полномочий делегации РФ без введения каких-либо санкций и обнародовано народным депутатом, членом украинской делегации Еленой Сотник.

Отдельно 26 июня Регламентный комитет ПАСЕ направил в Венецианскую комиссию на изучение вопрос: являются ли депутатами те, кто избран в российский парламент при помощи голосов жителей Крыма.

"ПАСЕ феерично "прославилась": Арьев рассказал о реакции СМИ на возвращение РФ

30 июня маршалок Сената Польши Станислав Карчевский заявил, что семь государств намерены подготовить совместную резолюцию относительно решения ПАСЕ вернуть полномочия российской делегации. Он отметил, что в ближайшее время Польша, Литва, Латвия, Эстония, Украина, Словакия и Грузия обсудят совместные шаги.

1 июля, Комитет ВР по иностранным делам поддержал решение о приостановлении участия постоянной украинской делегации в работе ПАСЕ до выполнения российской делегацией ряда условий по заложникам и прекращения преследования крымских татар. Также Комитет обратился к председателю ВР Андрею Парубию по поводу отзыва приглашения на досрочные парламентские выборы делегации ПАСЕ.

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ПАСЕ, Швеция, Россия, Владимир Арьев.
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