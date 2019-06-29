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Суббота, 29.06.2019
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"ПАСЕ феерично "прославилась": Арьев рассказал о реакции СМИ на возвращение РФ

"ПАСЕ феерично "прославилась": Арьев рассказал о реакции СМИ на возвращение РФ
18:08 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины: Арьев считает, что теперь на восстановление репутации ПАСЕ уйдут годы.

Председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев рассказал, что Мировая пресса "разнесла ПАСЕ в хлам" за решение вернуть российскую делегацию.

Об этом нардеп написал на своей странице в Facebook.

"Мировая пресса разнесла ПАСЕ в хлам из-за решения вернуть российскую делегацию. Помню, как в Совете Европы жаловались, что деятельность организации освещается недостаточно. Вот, имеют сполна! Я предупреждал их теми же словами, которые теперь печатают в обзорах: доверие к Совету Европы будет существенно подорвано, потому что не может главная европейская организация по защите прав человека и верховенства права сама топтаться и по одному, и по другому", – написал Арьев.

Он считает, что теперь на восстановление репутации ПАСЕ уйдут годы.

"Мало того, Россия до сих пор не заплатила Совету Европы за то, что задолжала за финансовый шантаж, потому что полномочия их делегации украинцы подвесили на крючок решением передать дело в Венецианскую комиссию и не дали избрать вице-президентом ПАСЕ Слуцкого, который находится под санкциями ЕС. Но даже если россияне заплатят, то это будет цена индексации зарплат секретариата за потерю репутации и доверия", – добавил политик.

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Арьев для подтверждения своих слов добавил к посту многочисленные ссылки на публикации мировых СМИ, отметив, что ПАСЕ в прессе "феерично "прославилась".

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ПАСЕ, Россия, Владимир Арьев.
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