Скачать
Суббота, 29.06.2019
Верховный суд Украины разрешил Саакашвили участвовать в выборах
Верховный суд Украины разрешил Саакашвили участвовать в выборах
Вашингтон ввел санкции против сына Мадуро
Вашингтон ввел санкции против сына Мадуро
Украина сохранила 4-е место после 7-го медального дня на Европейских играх-2019
Украина сохранила 4-е место после 7-го медального дня на Европейских играх-2019
Самые полезные свойства миндаля
Самые полезные свойства миндаля

Волкер считает, что предложение РФ по морякам было ловушкой

Волкер считает, что предложение РФ по морякам было ловушкой
06:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины: Курт Волкер назвал предложение России по морякам "ловушкой".

Предложение РФ вернуть пленных украинских моряков на условиях продолжения уголовного преследования в Украине - это пренебрежение к правосудию и ООН, убежден Курт Волкер.

Об этом спецпредставитель Госдепа США по Украине заявил в комментарии Polygraph.info.

“По мнению Волкера, российское “предложение” Украине принять участие в уголовном производстве в отношении моряков было пренебрежением к правосудию, ведь для их задержания не было оснований. Это также пренебрежение к ООН и украинскому суверенитету”, - отмечает издание.

Распространив ссылку на эту публикацию в Twitter, Волкер добавил, что предложение России было “ловушкой”.

Напоминаем, Президент Украины Владимир Зеленский выразил возмущение тем, что министр иностранных дел Павел Климкин без согласования с ним ответил на ноту МИД России относительно освобождения украинских моряков в соответствии с решением Международного трибунала ООН по морскому праву. Впоследствии Климкин назвал российское предложение “ловушкой”.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, РФ, Моряки, Павел Климкин, Курт Волкер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Смешко прокомментировал конфликт между Климкиным и Зеленским
02 В РФ посчитали размер "убытков" от пребывания Крыма в составе Украины
03 Геращенко отреагировала на освобождение четырех заложников из плена боевиков
04 Верховный Суд рассматривает апелляцию ЦИК по делу об участии партии Саакашвили в выборах
05 Партия "Голос" провела акцию "взять Раду в свои руки"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Черновцах обнаружили чемодан с телом ребенка
В Черновцах обнаружили чемодан с телом ребенка
Путин объяснялся перед Трампом по украинским морякам
Путин объяснялся перед Трампом по украинским морякам
ЕС ждет от Грузии расследования столкновений в Тбилиси
ЕС ждет от Грузии расследования столкновений в Тбилиси
Все обман: как неприглядно смотрятся съемки популярных фильмов Голливуда (Фото)
Все обман: как неприглядно смотрятся съемки популярных фильмов Голливуда (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь