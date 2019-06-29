Волкер считает, что предложение РФ по морякам было ловушкой

Новости Украины: Курт Волкер назвал предложение России по морякам "ловушкой".

Предложение РФ вернуть пленных украинских моряков на условиях продолжения уголовного преследования в Украине - это пренебрежение к правосудию и ООН, убежден Курт Волкер.

Об этом спецпредставитель Госдепа США по Украине заявил в комментарии Polygraph.info.

“По мнению Волкера, российское “предложение” Украине принять участие в уголовном производстве в отношении моряков было пренебрежением к правосудию, ведь для их задержания не было оснований. Это также пренебрежение к ООН и украинскому суверенитету”, - отмечает издание.

Распространив ссылку на эту публикацию в Twitter, Волкер добавил, что предложение России было “ловушкой”.

Напоминаем, Президент Украины Владимир Зеленский выразил возмущение тем, что министр иностранных дел Павел Климкин без согласования с ним ответил на ноту МИД России относительно освобождения украинских моряков в соответствии с решением Международного трибунала ООН по морскому праву. Впоследствии Климкин назвал российское предложение “ловушкой”.