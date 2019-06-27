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Четверг, 27.06.2019
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Климкин заявил, что в деле моряков у Зеленского попались на ловушку РФ

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Климкин заявил, что в деле моряков у Зеленского попались на ловушку РФ
21:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Глава МИД Украины показал документы нот России и Украины, заявив, что РФ готовила дипломатическую ловушку.

Российская Федерация подготовила дипломатическую ловушку для Украины в деле освобождения пленных моряков.

Об этом министр иностранных дел Павел Климкин написал на своей странице в сети Facebook.

"Чтобы снять все вопросы, предлагаю вашему вниманию две дипломатические ноты. Первая - российская ловушка, кстати довольно примитивная, вторая - наш ответ, который разоблачает скрытые мотивы РФ. Хотя, почему скрытые? Россия и не скрывает, что не хочет выполнять решение Международного трибунала по морскому праву. Вместо этого она: а) требует от нас признать, что наши моряки могли совершить преступление, б) склоняет нас к признанию правомерности судебного процесса над ними по российскому законодательству, в) приглашает прогнуться перед уголовно-процессуальным кодексом РФ, а также и косвенно признать оккупацию Крыма. ...Изложенная в нашей ноте аргументация - это позиция, которую мы совместно с международными партнерами отстаиваем с первого дня после их захвата. Политически и в международных судах. Кому не нравится, может попытаться ее изменить", - написал Климкин.

Он отметил, что Российская Федерация может без проблем завершить все внутренние процессы, необходимые для освобождения моряков, в том числе в рамках действующих и многосторонних документов.

Климкин ответил Зеленскому на критику о "российской ноте"

"Ловушка была подготовлена для наших моряков, для нашей юридической и дипломатической команды, для руководства страны. К сожалению, похоже, что кто-то в Офисе Президента банально попался. Повестись на российский дипломатический развод - это опорочить моряков, которые уже 6 месяцев перед российским судом с достоинством настаивают, что Россия не имеет права их судить. А потом смиренно надеяться, что российский суд, самый гуманный в мире, обязательно нам их вернет. Да, конечно же. Решение Международного трибунала однозначно: Россия обязана немедленно и безусловно освободить и моряков и корабли", - подчеркнул министр иностранных дел.

Ранее в четверг президент Зеленский выразил возмущение тем, что из-за нежелания Верховной Рады голосовать за отставку министра иностранных дел Климкина и назначения за внесенную им кандидатуру на этот пост Вадима Пристайко он узнает информацию о важных шагах Украины на международной арене из Интернета. "Я сейчас говорю о ноте, которую мы сейчас получили от Российской Федерации относительно возвращения наших моряков и о ноте–ответе, которую отправил МИД (Украины – ред)", - сказал Зеленский на брифинге.

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Россия, РФ, МИД Украины, Украинские моряки, Владимир Зеленский, Павел Климкин.
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