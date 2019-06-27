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Климкин ответил Зеленскому на критику о "российской ноте"

Климкин ответил Зеленскому на критику о "российской ноте"
18:04 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Telegraf-EPA

Новости Украины: Глава МИД Украины заявил, что дипведомство уполномочено без согласования президента направлять ноту в РФ.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркивает, что у МИД были полномочия без согласования с президентом направлять ответ на ноту РФ относительно суда над украинскими военнопленными моряками.

"Конечно, все полномочия сформулировать такую ноту у нас как у Министерства иностранных дел Украины были. Эта нота была в рамках нашего общения и нашего судебного дела по Международному трибуналу. (…) Дополнительного согласования в этом контексте, поскольку МИД уполномочен вести и это дело, и по Международному трибуналу, и по другим судам, нам не нужно. И это наша позиция", - сказал Климкин в комментарии интернет-изданию "Украинская правда" в ответ на реакцию президента Украины Владимира Зеленского относительно того, что он не видел ответа украинской стороны на ноту РФ.

По его словам, украинская нота фиксирует только международно-правовую позицию Украины, которая не содержит "никаких политических моментов" и принципиально новых вопросов.

Климкин подчеркивает, что направление такой ноты – в компетенции МИД Украины.

Ранее в четверг президент Зеленский выразил возмущение тем, что из-за нежелания Верховной Рады голосовать за отставку министра иностранных дел Климкина и назначения за внесенную им кандидатуру на этот пост Вадима Пристайко он узнает информацию о важных шагах Украины на международной арене из Интернета. "Я сейчас говорю о ноте, которую мы сейчас получили от Российской Федерации относительно возвращения наших моряков и о ноте–ответе, которую отправил МИД (Украины – ред)", - сказал Зеленский на брифинге.

Основные тезисы брифинга Зеленского о моряках, МИД, Медведчуке и Путине

Он отметил, что "в глаза не видел нашего ответа на ноту РФ, потому что господин Климкин не считает нужным обсуждать такие вопросы с президентом Украины". "А это вопросы безопасности страны, жизни наших граждан. Это все является приоритетом любого президента, нравится он кому-то или нет", - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что такие действия нынешнего главы МИД Климкина "могут поставить под угрозу возвращение наших моряков".

"Мне непонятно, почему, не посоветовавшись со мной, министр делает утверждения от имени государства Украина, когда это является компетенцией президента. И хочу напомнить, что я несу личную ответственность за внешнюю политику Украины согласно Конституции Украины", - заявил он.

Зеленский указал, что хотел бы услышать от Министерства иностранных дел публичное объяснение их действий.

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Россия, МИД Украины, Украинские моряки, Павел Климкин, нота.
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