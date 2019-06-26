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РФ отчиталась о выполнении приказа Международного Трибунала по морскому праву

РФ отчиталась о выполнении приказа Международного Трибунала по морскому праву
18:00 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины: Россия направила отчет о выполнении приказа Международного Трибунала по морскому праву по освобождению украинских моряков.

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в Facebook написала о том, что Россия направила отчет о выполнении приказа Международного Трибунала по морскому праву по освобождению украинских моряков, передает УНН. 

"Вчера истек месяц как Международный Трибунал по морскому праву издал приказ немедленно освободить украинских моряков и военные корабли. За этот месяц прозвучало много громких заявлений со стороны РФ по их нежеланию признавать свой долг в соответствии с собственными международно правовыми обязательствами и освободить наших моряков и корабли. И вот, наконец, на все эти заявления, РФ дисциплинированно, хоть и за мгновение до дедлайна, направила отчет о выполнении приказа, как требовалось", - написала Зеркаль.

В то же время, по ее словам, это - единственная хорошая новость, поскольку несмотря на требование немедленного освобождения, РФ в дальнейшем незаконно удерживает украинских моряков и военные корабли.

"Думаю, что "русская версия" чтение их дипломатической ноты будет не очень "креативной" и будет подаваться как единственно возможный путь учитывая российское законодательство. Наш ответ прост - если Россия хочет урегулировать ситуацию, то должна просто и без дополнительных условий или "гарантий" выполнить Приказ Трибунала", - отметила она. 

Заместитель министра выразила надежду на то, что международное право является важной гарантией соблюдения прав и обязанностей в отношениях между государствами. 

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"Мы готовы к конструктивной работе по выполнению пунктов приказа и взаимодействия в рамках Конвенции, а также, в случае необходимости, в рамках других инструментов международного права. Но напоминаем о четком требовании приказа - освободить моряков и вернуть их в Украину, а также вернуть под контроль Украины три военных корабля. И пока Россия этого не сделает, мы продолжим давление на всех доступных площадках, включая G20 и СБ ООН", - добавила она.

Напомним, что в мае Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение по жалобе Украины, которая 16 апреля 2019 года обратилась за мерами в отношении России с требованием освободить украинских моряков и суда, задержанные в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Также, 13 июня страны Международной морской организации призвали РФ выполнить решение Международного трибунала.

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Украина, РФ, Украинские моряки, Освобождение моряков, Международный трибунал по морскому праву.
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