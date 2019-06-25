Климкин ожидает давления на Россию в рамках G20

Новости Украины: Глава МИД Павел Климкин намерен поднимать вопрос освобождения военнопленных моряков на встрече G20 и в ООН.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал применить все возможные рычаги для влияния на РФ для освобождения военнопленных украинских моряков во время следующей встречи стран "большой двадцатки" (G20) в Осаке (Япония).

Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook в свете истечения во вторник срока, отведенного РФ Международным трибуналом ООН по морскому праву для реагирования на его решения и освобождение моряков.

"Впрочем, и наши американские друзья говорили в Буэнос-Айресе, что без освобождения украинских моряков встречи с российским президентом не будет. Это же многого стоит. Поэтому уверен, что реакция РФ не заставит себя ждать. В ближайшее время", - написал глава украинского внешнеполитического ведомства

Климкин также отметил, что по истечению срока Украина имеет "не только моральное, но и юридическое право выносить вопрос на рассмотрение ООН и других международных организаций".

По его словам, РФ "продолжает делать вид, что ее это (истечение срока, определенного Международным трибуналом ООН по морскому праву - ред.) не касается", однако все члены арбитража, кроме российского судьи, думают иначе.

"Россия или выполняет решения международного арбитража, или доказывает, что не выполняет так называемую конституцию международного пространства - Конвенцию по морскому праву. А также не уважает иммунитеты, являющиеся основой понятия суверенитета. Поэтому с нашими друзьями и партнерами будем говорить о необходимости ограничения военного сотрудничества с РФ и отсутствие каких-либо причин, чтобы уважать ее иммунитеты. И о многом другом тоже", - резюмировал Климкин.