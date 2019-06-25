Трамп на G20 может напомнить Путину об украинских моряках

Новости Украины: Дональд Трамп на полях G20 может поднять в разговоре с Путиным вопрос освобождения украинских моряков.

Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Японии может поднять вопрос об освобождении украинских военных моряков, заявляет временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

"Если президент Трамп встретится с президентом Путиным в Японии, то это будет очень хорошая возможность, хорошая причина поднять вопрос об освобождении 24 находящихся в заключении (моряков - ред) и других политических заключённых, которых Россия незаконно удерживает", - сказал Тейлор на пресс-конференции во вторник в Киев.

Кроме того, он указал: "Мы также знаем, что эта тема обсуждается как тема встречи между президентом Зеленским и президентом Путиным. И есть разные мнения и разные предложения об обмене: может, пять на пять - пять заключённых украинцев поменять на пять находящихся в заключении россиян, или десять на десять. Россияне не поддерживают такие предложения, но мы такие шаги поддерживаем".

Саммит G20 в Осаке (Япония) состоится 28-29 июня.

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия захватили в районе Керченского пролива украинский рейдовый буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" ВМС ВСУ, направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Были задержаны и арестованы 24 украинских моряка. Их перевезли из Крыма в московский следственный изолятор "Лефортово", кроме того, трое раненных при обстреле россиянами украинских моряков были переведены в больницу СИЗО "Матросская тишина".

Все моряки заявили следствию, что являются военнопленными.

ФСБ России возбудила уголовное дело и предъявила всем плененным украинским морякам обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, которым обязал Российскую Федерацию освободить три украинских корабля и 24 украинских моряков и позволить им вернуться в Украину.