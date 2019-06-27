Основные тезисы брифинга Зеленского о моряках, МИД, Медведчуке и Путине

Новости Украины: Владимир Зеленский на брифинге выразил возмущение работой МИД Украины в ситуации с украинскими моряками.

Президент Украины Владимир Зеленский возмущен тем, что из-за нежелания Верховной Рады голосовать за отставку министра иностранных дел Павла Климкина и назначении за внесенную им кандидатуру на этот пост Вадима Пристайко он узнает информацию о важных шагах Украины на международной арене из Интернета.

"Это (отсутствие решения по смене главы МИД – ред.) приводит к тому, что я как президент Украины узнаю информацию о наших международных шагах из Интернета… Я сейчас говорю о ноте, которую мы сейчас получили от Российской Федерации относительно возвращения наших моряков и о ноте–ответе, которую отправил МИД (Украины – ред.)", - сказал Зеленский на брифинге в администрации президента в четверг.

Глава государства отметил, что "в глаза не видел нашего ответа на ноту РФ, потому что господин Климкин не считает нужным обсуждать такие вопросы с президентом Украины". "А это вопросы безопасности страны, жизни наших граждан. Это все является приоритетом любого президента, нравится он кому-то или нет", - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что такие действия нынешнего главы МИД Климкина "могут поставить под угрозу возвращение наших моряков"

"Мне непонятно, почему, не посоветовавшись со мной, министр делает утверждения от имени государства Украина, когда это является компетенцией президента. И хочу напомнить, что я несу личную ответственность за внешнюю политику Украины согласно Конституции Украины", - заявил он.

Зеленский также указал, что хотел бы услышать от Министерства иностранных дел публичное объяснение их действий.

Президент Украины Владимир Зеленский также недоумевает, почему вопрос освобождения пленных украинцев глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук поднял именно перед выборами.

"Еще раз хочу сказать: я ни разу в своей жизни не общался - ни на должности президента Украины и в принципе в целом в жизни с господином Медведчуком. Это правда. (…) Я не понимаю, почему у нас должны быть посредники. Он знает мое отношение к этому вопросу, … это очень важный вопрос – почему поднимается вопрос о возвращении пленных, почему поднимается вопрос прекращения войны с его стороны только под выборы? Спрашивайте его", - сказал Зеленский на брифинге в четверг в Киеве.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение о возвращении российской делегации в ПАСЕ было принято давно, этот вопрос поднимался на его международных встречах.

"На каждой (международной - ред.) встрече я поднимал этот вопрос - относительно возвращения России в ПАСЕ. И поверьте: каждый из тех, с кем я встречался, говорил мне: "Владимир, поймите, такая ситуация, ПАСЕ - это площадка для переговоров". То есть, это решение было уже давно, давно у каждого человека, с кем я обсуждал этот вопрос. Они знали этот ответ на все сто процентов", - сказал Зеленский на брифинге в четверг в Киеве.

Он добавил: "То есть, решение было давно принято. Я делал все, что я могу, но все это постфактум".

Ввиду сложившейся ситуации президент адресовал вопрос к народным депутатам: "Поэтому если наши уважаемые депутаты обращаются ко мне по поводу того, что я сделал, то я к ним обращаюсь: а что они до этого сделали, чтобы этого не произошло?"

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что есть все необходимое для возвращения Украине удерживаемых в РФ военнопленных украинских моряков.

"Я понимаю, что такое международное право, и как действует МИД. Я понимаю, что такое решение Международного трибунала. Но вы знаете, что вчера был последний день, когда нам должны были вернуть наших моряков. У нас все есть: право есть, приговор есть, все есть – моряков нет", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что готов и намерен "цепляться за что угодно, чтобы вернуть наших ребят домой".

Президент Украины Владимир Зеленский в конце брифинга призвал президента РФ Владимира Путина освободить украинских военнопленных моряков.

"Я хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину: у нас у всех есть дети. Верните детей родителям", - сказал Зеленский на брифинге в четверг в Киеве в контексте ситуации с моряками.