Климкин: Для РФ украинские моряки - разменная монета

Новости Украины: Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Россия хочет использовать украинских военнопленных моряков как разменную монету.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Россия использует захваченных в Керченском проливе украинских моряков для достижения своих целей на международной арене, в том числе, в международных спорах с Украиной. Об этом он сказал в комментарии Крым.Реалии, передает УНН.

"Но, понимаете, почему Россия отказывается выполнять (решение международного трибунал по морскому праву — прим. ред) — мы ей перебили игру. То есть Россия хотела ребят использовать как разменную монету. Сейчас использовать их как рычаг. Просто их на что-то разменять", — заявил Климкин.

Министр напомнил, что есть четкое решение международного суда, по которому Россия должна освободить украинских моряков. Он надеется, что при широкой поддержке украинских моряков удастся вернуть из российского заключения домой.

Напомним, Международный трибунал по морскому праву на заседании в Гамбурге в деле захваченных Россией украинских моряков 25 мая обязал Россию немедленно освободить военные корабли и вернуть их под контроль Украины.

После этого, Президент Украины Владимир Зеленский заявил 25 мая, что выполнение Россией приказа Международного трибунала ООН об освобождении захваченных украинских моряков и кораблей "может стать первым сигналом со стороны российского руководства о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной".