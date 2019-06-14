Зеркаль: Признание юрисдикции Судом ООН и трибуналом по морскому праву будет победой

Новости Украины: Зеркаль подвела итоги слушаний в Гааге по делу Украины против России.

Сегодня в Постоянной палате третейского суда в Гааге завершились слушания по иску Украины о нарушении Россией права прибрежного государства закончились. Свою позицию представляла Украина.

По итогам двух недель судьи должны решить, есть ли юрисдикция по всем заявленным Украиной нарушениям.

"Россия видит себя победителем, которого судят, поэтому отрицает саму возможность того, что ее действия могут рассматриваться судом или трибуналом. Мы же считаем, что Россия - международный преступник, который должен быть привлечен к ответственности. Поэтому признание юрисдикции Судом ООН и трибуналом по морскому праву будет победой. Для нас и для всего мира", - написала в Facebook заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

Она также отметила, что украинская команда работала день и ночь, чтобы достойно представить позицию Украины в юридической борьбе с Россией.

Как сообщалось, на этой неделе в Гааге проходили слушания по иску Украины о нарушении Россией права прибрежного государства. Постоянная палата третейского суда (ППТС) находится во Дворце мира, том же здании, что и Международный суд ООН, где 3-7 июня проходили слушания относительно предыдущих возражений Российской Федерации (юрисдикции) по делу о применении и толковании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.