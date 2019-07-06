Возле побережья Канады произошло три землетрясения

Новости мира: Около узбережья Канады произошло три землетрясения в течении трех минут.

В течение нескольких минут вблизи западного побережья Канады произошло три землетрясения магнитудой от 4.5 до 5.6.

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Пока информации о разрушениях или пострадавших в результате землетрясений нет. Спасательная служба канадской провинции Британская Колумбия сообщила, что не видит опасности цунами, однако предупредила о высокой вероятности повторных подземных толчков в течение следующих недель.

Как сообщалось, 4 июля в штате Калифорния произошло землетрясение в 6,4 балла по шкале Рихтера. Он стал самым мощным за много лет в этом регионе.

Эпицентр землетрясения был расположен в ненаселенной местности в 20 милях от Индиан Уэллс, Калифорния, и достиг Лос-Анджелеса около часа дня. Сообщений о жертвах в результате катаклизма не поступало.