Совбез ООН осудил нападение на центр беженцев в Ливии

Новости мира: Совбез ООН призывает немедленно закончить огонь в Ливии.

В пятницу, 5 июля, Совет Безопасности ООН осудил нападение на центр содержания беженцев в Ливии, призвал стороны к прекращению огня, возвращению к политическому диалогу и полному допуску гуманитарных организаций.

Об этом говорится в заявлении СБ ООН для прессы, опубликованном на официальной странице в Twitter постоянного представительства Франции при ООН, сообщает корреспондент Укринформа.

«Члены Совета Безопасности осуждают нападение на центр содержания беженцев вблизи Триполи 2 июля, которое привело к гибели 56-ти и ранению более 130 человек.

Члены Совета Безопасности настаивают на необходимости всем сторонам немедленно провести деэскалацию ситуацию и соблюдать прекращение огня», - говорится в заявлении.

Совбез требует возвращения к политической медиации усилиями ООН, подтверждает полную поддержку представителю генсека ООН в Ливии Гассана Саломе и напоминает, что «прочный мир и стабильность в Ливии будут достигнуты только благодаря политическому решению».

«Члены Совбеза ООН выражают глубокую обеспокоенность ухудшением гуманитарной ситуации в Ливии и призывают все стороны предоставить гуманитарным организациям полный доступ», - заявляют в СБ и повторяют беспокойство условиями, в которых находятся люди в центрах содержания беженцев.

Совбез ООН также требует соблюдать эмбарго на поставки оружия в Ливию, подчеркивает важность суверенитета, независимости и территориальной целостности страны и призывает другие государства-участники не вмешиваться в конфликт и не прибегать к шагам, которые могут его ухудшить.

Напоминаем, Совбез ООН уже собирался на закрытые консультации 3 июля, но выработать общую позицию тогда не удалось.

3 июля утром состоялась воздушная атака на центр содержания беженцев в Таджуре вблизи Триполи, в котором находилось более 600 мигрантов и беженцев.

Трагедия произошла в разгар боевых действий между ливийскими правительственными войсками и подразделениями так называемой Ливийской Национальной Армии под командованием генерала Хафтара (Haftar).

Украина настаивает на объективном расследовании относительно авиаудара по Центру убежища для нелегальных мигрантов в Ливии, в результате которого погибли десятки и были травмированы сотни людей.