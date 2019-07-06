В Тунисе запретили носить никаб в госучреждениях

Новости мира: В Тунисе запретили закрывать лицо никабом в государственных учреждениях.

В Тунисе вступил в силу запрет на ношение в государственных учреждениях никаба - женской одежды, закрывающей лицо.

Об этом сообщает AFP.

«Премьер-министр Туниса Юсеф Шахед в пятницу подписал указ, запрещающий из соображений безопасности доступ в государственные учреждения всем, кто закрывает свое лицо», - говорится в сообщении.

Этот запрет связан с усилением мер безопасности после двух взрывов, устроенных в Тунисе смертниками 27 июня. Тогда два человека погибли и семь получили ранения. Местные правоохранители опасаются, что под никабами могут скрываться террористы.

Стоит отметить, что такой запрет уже действовал в Тунисе до революции 2011 года.