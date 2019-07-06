Мадуро обещает хорошие новости по теме преодоления политического кризиса

Новости мира: Николас Мадуро: На следующей неделе будут хорошие новости по выходу из политического кризиса.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что на следующей неделе поступят хорошие новости, касающиеся выхода из политического кризиса в стране.

"На следующей неделе будут хорошие новости", - заявил он в ходе выступления на военном параде в Каракасе по случаю Дня независимости Венесуэлы.

Мадуро добавил, что намерен учредить "постоянную структуру для диалога о примирении", но не объяснил подробно, что это такое.

Также он призвал к диалогу венесуэльскую оппозицию, добивающуюся его ухода от власти. "Я призываю к диалогу, потому что люблю Венесуэлу и верю в ее блестящее будущее", - сказал президент.