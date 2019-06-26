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Трамп намерен и впредь оказывать давление на Мадуро

Трамп намерен и впредь оказывать давление на Мадуро
07:11 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: Трамп намерен добиваться свержения президента Венесуэлы.

Президент США Дональд Трамп остается привержен политике давления, направленной на смещение нелегитимного правителя Венесуэлы Николаса Мадуро и перехода власти к временному президенту и лидеру оппозиции Хуану Гуайдо.

Об этом во вторник заявил спецпосланник США по Венесуэле Эллиот Абрамс, сообщает Голос Америки со ссылкой на Reuters.

Дипломат исключил участие Мадуро в работе нового правительства народного единства в Венесуэле.

"Трудно понять, как он станет частью решения (проблемы) или может стать частью переходного правительства", - сказал Абрамс журналистам.

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Приводя примеры того, что Венесуэла остается внешнеполитическим приоритетом для администрации США, Абрамс сказал, что Трамп поднял венесуэльскую тему на встрече с премьер-министром Канады Джастином Трюдо 20 июня. В свою очередь, вице-президент Майк Пенс прибыл в Майами, чтобы помочь отправить корабль ВМС США USNS Comfort с медицинской миссией в Южную Америку для оказания помощи венесуэльским беженцам.

Не вдаваясь в подробности, Абрамс сказал, что уже 54 страны объявили о своей поддержке временного президента Гуайдо и что число таких стран скоро вырастет еще.

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Венесуэла, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Эллиот Абрамс.
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