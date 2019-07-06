В Мексике намерены арестовать экс-главу государственной нефтегазовой компании

Новости мира: Экс-директора государствененой нефтяной компании обвинили в коррупции.

Бывшего исполнительного директора государственной мексиканской нефтегазовой компании Pemex обвиняют в получении взятки в размере 10 миллионов долларов.

Об этом информирует BBC.

"Выдан ордер на арест Эмилио Лозоя, бывшего исполнительного директора мексиканской государственной нефтегазовой компании Pemex", - говорится в сообщении.

Его обвиняют в получении взятки в 10 миллионов долларов от бразильского строительного гиганта - компании "Odebrecht", которая признала, что платила взятки политикам в странах Латинской Америки.

По тому же коррупционному делу проходят жена, сестра и мать Эмилио Лозоя, их сейчас разыскивают, сообщили в прокуратуре.

Адвокат Лозоя опровергает обвинения, и уже заявил, что будет просить отменить ордер на арест.

Лозоя был директором Pemex до 2016 года.