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Бывший помощник Лукашенко осужден на 12 лет тюрьмы

Бывший помощник Лукашенко осужден на 12 лет тюрьмы
14:51 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира: За систематичное получение взяток на 12 лет тюрьмы был осужден Сергей Ровнейко, бывший помощник президента Беларуси.

Бывшего помощника президента Беларуси, инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко, признанного виновным во взяточничестве, приговорили к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщается на сайте Верховного суда страны, передает УНН.

Кроме того, в течение пяти лет он не сможет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей.

Экс-помощника Лукашенко задержали 29 мая 2018 года с поличным при получении взятки в размере 200 тысяч долларов По данным КГБ, он долгое время получал взятки от “различных лиц” за “решение вопросов, входящих в его компетенцию”. По факту взяточничества в особо крупном размере против Ровнейко было возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 430 УК Белоруссии).

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По этому делу за дачу взятки также осужден к двум годам колонии гендиректор компании “Вестерн Технолоджиз” и председатель Беларусской федерации бокса Дмитрий Тихомолов.

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Все по теме:

Беларусь, Коррупция, Взятки, Александр Лукашенко, Верховный суд Беларуси, Сергей Ровнейко.
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