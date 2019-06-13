Трамп продлил санкции против Лукашенко и его окружения

Новости мира: Американский лидер Дональд Трамп на год продлил ограничительные меры против Лукашенко и других чиновников Беларуси.

Глава Белого дома Дональд Трамп продлил санкции против членов правительства Беларуси, включая президента Александра Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

В официальном заявлении Дональд Трамп заявил, что политика некоторых членов правительства Беларуси и других лиц направлена на подрыв демократических процессов, нарушение прав человека, в частности, политическими репрессиями, а также коррупция все еще представляют чрезвычайную угрозу национальной безопасности США и внешней политики страны. В связи с этими нарушениями, Трамп принял решение о продлении чрезвычайного положения, которое было объявлено в Указе 13405 в отношении Беларуси.

Санкции США продлеваются на год — до 16 июня 2020 года, о чем заявил президент США перед представителями Конгресса.

Ограничительные меры в отношении Александра Лукашенко и других граждан Беларуси, включая чиновников и членов их семей, введены указом Джорджа Буша 16 июня 2006 года. Введение санкций было приурочено к президентским выборам в Беларуси, которые ЕС и США признали недемократическими.