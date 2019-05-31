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Лукашенко сравнил уровень демократии в Беларуси и России

Лукашенко сравнил уровень демократии в Беларуси и России
13:57 Сегодня Телеграф Украинская правда

Александр Лукашенко заявил, что уровень свобод и демократии в стране не меньше, чем в России или на Западе.

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что демократии и свободы в Беларуси нисколько не меньше, чем в России или в других странах.

Об этом он сказал на встрече с руководителями конституционных судов зарубежных государств, передает БЕЛТА.

"Смею вас заверить: демократии и свободы в Беларуси нисколько не меньше, чем в нашей родной, братской России или на Западе, или дальше - в развивающихся странах", - сказал Лукашенко.

"Нисколько не меньше. Но, может быть, мы пожестче требуем порядка, потому что мы не так богаты, как Россия. Она может допустить ошибку, но огромные богатства помогают эту ошибку быстро исправить"", - добавил он.

При этом президент Беларуси отметил, что именно из-за отсутствия необходимых финансовых ресурсов в стране медленно продвигаются реформы.

Также, комментируя критику относительно нарушения прав человека, Лукашенко заявил, что в основном Конституция Беларуси позаимствована у других стран и лишь немного в нее добавили "прошлого".

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"Мы учились не только у своих соседей, но прежде всего у них, потому что они близки нам по развитию, со многими мы были в одном государстве, - сказал белорусский президент.

Однако, по его словам, многое в белорусской Конституции заимствовано "у оплотов демократии, прежде всего Франции и Соединенных Штатов Америки".

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Россия, Беларусь, Александр Лукашенко, Демократия.
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