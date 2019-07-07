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В Уганде перебороли вспышку лихорадки Эбола

В Уганде перебороли вспышку лихорадки Эбола
04:28 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В Уганде подавили вспышку смертельной лихорадки Эбола.

Медикам Уганды удалось подавить вспышку лихорадки Эбола, месяц назад зафиксированную на западе страны.

Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на совместное заявление минздрава Уганды и Всемирной организации здравоохранения.

“Все люди, которые контактировали с подтвержденными случаями в четверг, завершили обязательный 21-дневний срок наблюдения без развития каких-либо признаков или симптомов заболевания. В настоящее время никто не находится на периодической проверке, что означает, что передача Эболы в районе Касесе была эффективно прервана механизмом реагирования на болезнь в стране", - говорится в заявлении.

Отмечается, что с учетом растущего числа подтвержденных случаев заболевания в Демократической Республике Конго (ДРК) Уганда по-прежнему находится в состоянии повышенной готовности. Всем, кто приезжает в страну, рекомендуется соблюдать необходимые меры профилактики Эболы.

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Напоминаем, вспышка Эболы в Уганде была подтверждена 11 июня - после того как вирус обнаружили у пятилетнего мальчика, вернувшегося из поездки в соседнюю ДРК. С тех пор в Уганде было подтверждено три случая заражения - все трое заболевших погибли.

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Эпидемия, Африка, Уганда, Эбола, Лихорадка.
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