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Гуайдо и Мадуро обсудят "выход из диктатуры"

Гуайдо и Мадуро обсудят "выход из диктатуры"
08:14 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Оппозиционер Хуан Гуайдо объявил о новых переговорах с режимом президента Николаса Мадуро.

Хуан Гуайдо, признанный многими странами временным президентом Венесуэлы, продолжит переговоры с режимом Мадуро на острове Барбадос.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо в воскресенье, 7 июля, объявил о возобновлении переговоров с представителями главы Венесуэлы Николаса Мадуро. Согласно сообщению, появившемуся на его странице в соцсети Twitter, встреча, на которой будет обсуждаться "выход из диктатуры" состоится в островном государстве Барбадос при посредничестве Норвегии. Дата переговоров еще не объявлена", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, по мнению Гуайдо, путь к смене режима, который он называет узурпаторским, лежит через отставку президента и приход временного правительства. При помощи международного сообщества временный кабинет должен будет подготовить проведение выборов.

Венесуэльский кризис: США просят мир признать Гуайдо президентом

Как сообщалось, переговоры по урегулированию ситуации в Венесуэле между представителями Мадуро и Гуайдо, проходившие в Осло в конце мая, завершились без ощутимого результата.

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Венесуэла, Барбадос, Николас Мадуро, Хуан Гуайдо.
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