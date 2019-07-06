Венесуэльский кризис: США просят мир признать Гуайдо президентом

Новости мира: Соединенные Штаты в официальном обращении призвали признать оппозиционера Хуана Гуайдо временным президентом.

В Госдепе США призвали другие страны как можно скорее признать власть временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо.

Об этом говорится в заявлении Государственного департамента.

«Мы призываем страны, которые еще официально не признали временного президента Гуайдо, сделать это как можно скорее и отказаться от любой поддержки де-факто власти прежнего режима во главе с Мадуро», - говорится в сообщении.

В заявлении Госдепа говорится, что Соединенные Штаты обеспокоены фактами серьезных нарушений прав человека в Венесуэле, описанных в докладе Управления Верховного комиссара ООН.

По словам пресс-секретаря Государственного департамента Морган Ортагус, доклад отражает "глубину гуманитарного кризиса" в Венесуэле и нарушения со стороны режима Николаса Мадуро, который лишает граждан прав и свобод "путем репрессий, пыток и запугивания".

Ранее сообщалось, президент США Дональд Трамп остается привержен политике давления, направленной на смещение нелегитимного правителя Венесуэлы Николаса Мадуро и перехода власти к временному президенту и лидеру оппозиции Хуану Гуайдо.