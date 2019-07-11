Болтон обсудил с Данилюком мирное восстановление территории Украины

Новости мира: Джон Болтон и Александр Данилюк обсудили реформы в стране и мирное восстановление территории.

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк обсудили реформы в стране и мирное восстановление территории.

"Отличная дискуссия прошла сегодня с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Данилюком о поддержке США украинских реформ и мирного восстановления украинской территории", - написал Болтон в своем твиттере.

Тем временем министр энергетики США Рик Перри сообщил, что провел "продуктивную дискуссию" в Белом доме с советником Болтоном, представителем США в ЕС Гордоном Сонландом, спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером и Александром Данилюком о "возможностях расширения сотрудничества в области энергетической безопасности Украины при администрации Владимира Зеленского".