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Болтон обсудил с Данилюком мирное восстановление территории Украины

Болтон обсудил с Данилюком мирное восстановление территории Украины
06:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Джон Болтон и Александр Данилюк обсудили реформы в стране и мирное восстановление территории.

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк обсудили реформы в стране и мирное восстановление территории.

"Отличная дискуссия прошла сегодня с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Данилюком о поддержке США украинских реформ и мирного восстановления украинской территории", - написал Болтон в своем твиттере.

Тем временем министр энергетики США Рик Перри сообщил, что провел "продуктивную дискуссию" в Белом доме с советником Болтоном, представителем США в ЕС Гордоном Сонландом, спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером и Александром Данилюком о "возможностях расширения сотрудничества в области энергетической безопасности Украины при администрации Владимира Зеленского".

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Украина, Александр Данилюк, Джон Болтон, Мирное восстановление территории, Восстановление территории Украины, Мир на Украине.
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