10 миротворцев ООН подорвались на мине в Мали

Новости мира: В Мали 10 военнослужащих получили ранения из-за наезда автомобиля миротворцев на мину.

В Мали автомобиль миротворцев ООН наехал на мину, в результате чего пострадали 10 военнослужащих.

Об этом сообщает издание Синьхуа со ссылкой на представителя ООН Фархана Хака.

"Один из защищенных от мин автомобилей наехал на взрывное устройство во время операции вблизи города Кидал на севере страны... Предварительные данные указывают, что 10 миротворцев, которые находились на внутри, получили ранения, в том числе, четверо - тяжелые", - заявил Хак.

По его словам, пострадавшие сейчас получают медицинскую помощь. "Миссия проводит расследование инцидента и продолжает следить за развитием событий", - уточнил спикер.

Он также обратил внимание, что внутреннее вооруженное противостояние в Мали создало беспрецедентно сложную гуманитарную ситуацию и только в течение первой половины этого года привело к гибели около 600 человек.

Ранее по меньшей мере 95 человек погибли в результате нападения на деревню в центральной части африканской страны Мали, где проживает этническая группа догонов.