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Отчет ООН: в мире каждый шестой человек живет в нищете

Отчет ООН: в мире каждый шестой человек живет в нищете
11:15 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости мира: По данным ООН, в мире около 1,3 млрд человек (1/6 населения Земли) живут в нищите.

Около 1,3 млрд человек в мире живут в условиях нищеты, из них 663 млн – несовершеннолетние. Об этом говорится в новом докладе Программы развития ООН (ПРООН), передает УНН со ссылкой на данные ООН.

"Наиболее тревожная ситуация складывается в странах Африки ниже Сахары и в Южной Азии. Индекс нищеты там составляет 84,5%. В странах Европы и Центральной Азии этот показатель равен 1,1%. Высокий разброс отмечается внутри регионов: например, в Южной Африке беднота составляет 6,3% населения, а в Южном Судане – 91,9. В Южной Азии та же картина – от 0,8% на Мальдивах до 56% в Афганистане. Из стран Европы и Центральной Азии в Таджикистане индекс нищеты достигает 7,4%, а в Армении, например, только 0,2%", - сообщили в ООН. 

В первую очередь страдают самые беззащитные люди, включая детей. Из 1,3 млрд бедных жителей планеты 663 млн – несовершеннолетние. Их них большинство живет в странах Африки и Южной Азии. В Буркина-Фасо, Чаде, Эфиопии, Нигере и Южном Судане около 90% детей в возрасте до 10 лет живут в условиях, которые подпадают под определение "многоаспектной нищеты".

По данным ООН, изменение климата подрывает борьбу с бедностью и голодом

Авторы доклада провели исследование в 101 стране мира, включая 31 – с низким уровнем дохода, 68 – со средним и две – с высоким. Эксперты изучали ситуацию по нескольким показателям – учитывался доход, здоровье, условия работы и угроза насилия.

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Все по теме:

ООН, Человечество, Нищета, Благосостояние, Жизнь за чертой бедности, Глобальное развитие.
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