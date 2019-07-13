Гуайдо: Трусливый режим похитил членов моей команды

Новости мира: Членов команды оппозиционера Хуана Гуайдо похитил режим президента Венесуэлы.

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил о похищении двух его соратников режимом действующего президента Николаса Мадуро.

Об этом Гуайдо написал в Twitter.

«Трусливый режим похитил членов моей команды Эрика Санчеса и Джейсона Паризи, которые находились в Каракасе, и охраняли мою семью, пока я находился в Трухильо. Природа режима, его страх, распри и противоречия - самое большое препятствие для мирного урегулирования», - написал оппозиционер. Как сообщалось, 23 января в Венесуэле начались массовые протесты против президента Мадуро.

Régimen cobarde secuestra a miembros de mi equipo Erick Sánchez y Jason Parisi que estaban en Caracas resguardando a mi familia mientras me encuentro en Trujillo. La naturaleza del régimen, su temor, divisiones y contradicciones son el mayor obstáculo para una solución pacífica. — Juan Guaidó (@jguaido) 13 июля 2019 г.

Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Гуайдо на фоне конституционного и экономического кризиса объявил себя временным президентом страны и принял присягу. Он заявил, что Мадуро, который в мае 2018 года объявил о своей победе на президентских выборах, не способен выполнять обязанности главы государства и пообещал провести в стране досрочные выборы.