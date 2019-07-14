Куба обновила систему госуправления

Новости мира: Власти Кубы реформировали систему государственного управления, введя, в частности, должность премьер-министра.

Национальная ассамблея народной власти Кубы одобрила нововведения в избирательное законодательство республики.

Об этом сообщает DW.

Среди прочего, на острове впервые с 1976 года вводится должность премьер-министра. Кроме того, после следующих выборов численность Национальной ассамблеи народной власти сократится с 605 до 474 депутатов, которые смогут занимать свои посты не более двух пятилетних сроков.

В феврале 2019 года на специальном референдуме 86% кубинцев выступили за обновление конституции страны. Перед этим проект Основного закона в течение трех месяцев обсуждался в регионах и на предприятиях Кубы. Представители оппозиции к обсуждению допущены не были. Оппозиционеры призывали жителей страны голосовать на референдуме против проекта.

Новая конституция Кубы вступила в силу в апреле. Она предполагает частичное признание частной собственности и учреждение должности премьер-министра. При этом роль Коммунистической партии в новой редакции Основного закона не изменилась — она остается единственной законной политической силой в республике. Кроме того новая конституция признает значимость малого и среднего бизнеса, иностранных инвестиций и конкуренции для кубинской экономики.