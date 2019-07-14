Пакистан лишился острова в Аравийском море

Новости мира: Институт Пакистана зафиксировал исчезновение грязевого острова, который образовался после землетрясения.

Остров Залзала в Аравийском море недалеко от пакистанского города Гвадара больше не просматривается со спутников.

Об этом сообщает Анадолу.

“Национальный институт океанографии Пакистана (NIO) заявил об исчезновении острова, после того как NASA предоставило фотографии со спутника”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что остров сформировался в 2013 году в результате извержения вулкана, вызванного землетрясением силой 7,7 баллов. Его длина составляла 90 метров, ширина - 40, а высота - 20.

Бывший директор NIO Асыф Инам отметил кратковременность жизни подобного рода островов.

“История грязевых островов у этих берегов уходит в далекое прошлое. Так, в результате землетрясения в Макране в 1945 году образовалось четыре подобных острова. Грязевой остров Залзала имеет такую же структуру. В 1999-2013 годах в том же регионе образовалось еще три острова”, - цитирует агентство ученого.