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Военные и оппозиционеры в Судане приняли меры по выходу из кризиса

Военные и оппозиционеры в Судане приняли меры по выходу из кризиса
10:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира: В Судане подписано два документа между гражданской оппозицией и военными для решения политического кризиса.

Военное руководство и гражданская оппозиция в Судане подписали политический документ, призванный покончить с политическим кризисом в стране, сообщило в среду агентство Associated Press.

Церемония прошла в столице страны Хартуме.

Две стороны - представители военных и оппозиционного движения "Силы за свободу и перемены" - подписали политическую декларацию, один из двух документов, который является частью сделки по созданию Суверенного совета. В него войдут пять гражданских представителей и такое же количество военных, 11-й член совета будет гражданским, но его выберут по согласованию обеих сторон.

Второй документ - Конституционная декларация - будет подписан в течение нескольких последующих дней.

Протесты в Судане: оппозиция и военные договорились о переходном правительстве

Переходный военный совет Судана пришел к власти в результате военного переворота в апреле, объявив о двухлетнем переходном периоде, после которого власть должна быть передана гражданскому правительству. После этого в стране начались гражданские протесты.

Создание Суверенного совета поможет стране выйти из политического тупика и положить конец протестам, в результате которых погибло более сотни человек.

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Судан, Военные, Африка, Документы, Политический кризис.
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