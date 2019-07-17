ЕС сделал заявление по кризису в Венесуэле

Новости мира: ЕС считает, что кризис в Венесуэле остается главным источником нестабильности в латиноамериканском регионе.

Политический и экономический коллапс в Венесуэле продолжает поражать население, о чем свидетельствует тот факт, что более 4 миллионов человек были вынуждены покинуть страну. Этот кризис также остается главным источником нестабильности в регионе.

Такой вывод содержится в декларации, которую от имени стран-членов распространила Высокий представитель ЕС Федерика Могерини. Полный текст документа опубликован на сайте Европейского Совета.

"Недавний доклад Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Башеле (Michelle Bachelet) четко и детализировано раскрывает серьезные нарушения прав человека, эрозию верховенства права и разрушение демократических институтов в этой стране. Трагическая смерть капитана Акоста Аревало (Acosta Arévalo) в тюрьме сил безопасности Венесуэлы является ужасным примером ухудшения ситуации с соблюдением прав человека", - говорится в декларации ЕС.

Евросоюз полностью поддержал доклад ООН и призвал режим в Венесуэле немедленно прекратить нарушение прав человека и в полной мере сотрудничать с агентствами ООН в выполнении рекомендаций, содержащихся в упомянутом докладе.

"Учитывая ужасную ситуацию, которая отражена в докладе ООН, ЕС готов начать работу по введению целевых мероприятий против представителей сил безопасности, которые были привлечены к пыткам и другим серьезным нарушениям прав человека ... Если переговоры, которые продолжаются, не принесут результатов, ЕС расширит такие целенаправленные мероприятия. Они могут быть пересмотрены в случае существенного прогресса в восстановлении демократии, верховенства права и прав человека в Венесуэле", - говорится в заявлении.

Евросоюз подтвердил, что многомерный кризис требует срочных политических решений. Это может быть достигнуто только путем мирного и демократического процесса под эгидой самой Венесуэлы, который приведет к свободным и справедливым выборам. В этом контексте Евросоюз будет продолжать усилия по координации действий всех международных участников, в частности, в формате Международной контактной группы, по поиску мирного избирательного выхода из кризиса в Венесуэле.