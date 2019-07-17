Скачать
Среда, 17.07.2019
В Минске завершилось заседание ТКГ: о чем договорились стороны
В Минске завершилось заседание ТКГ: о чем договорились стороны
РФ расширила территорию действия указа о паспортизации Донбасса
РФ расширила территорию действия указа о паспортизации Донбасса
Де Лигт прошел медосмотр в Ювентусе
Де Лигт прошел медосмотр в Ювентусе
Ушел из жизни известный актер и режиссер
Ушел из жизни известный актер и режиссер

ЕС сделал заявление по кризису в Венесуэле

ЕС сделал заявление по кризису в Венесуэле
22:01 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: ЕС считает, что кризис в Венесуэле остается главным источником нестабильности в латиноамериканском регионе.

Политический и экономический коллапс в Венесуэле продолжает поражать население, о чем свидетельствует тот факт, что более 4 миллионов человек были вынуждены покинуть страну. Этот кризис также остается главным источником нестабильности в регионе.

Такой вывод содержится в декларации, которую от имени стран-членов распространила Высокий представитель ЕС Федерика Могерини. Полный текст документа опубликован на сайте Европейского Совета. 

"Недавний доклад Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Башеле (Michelle Bachelet) четко и детализировано раскрывает серьезные нарушения прав человека, эрозию верховенства права и разрушение демократических институтов в этой стране. Трагическая смерть капитана Акоста Аревало (Acosta Arévalo) в тюрьме сил безопасности Венесуэлы является ужасным примером ухудшения ситуации с соблюдением прав человека", - говорится в декларации ЕС.

Могерини: деньги на регулирование миграции заканчиваются

Евросоюз полностью поддержал доклад ООН и призвал режим в Венесуэле немедленно прекратить нарушение прав человека и в полной мере сотрудничать с агентствами ООН в выполнении рекомендаций, содержащихся в упомянутом докладе.

"Учитывая ужасную ситуацию, которая отражена в докладе ООН, ЕС готов начать работу по введению целевых мероприятий против представителей сил безопасности, которые были привлечены к пыткам и другим серьезным нарушениям прав человека ... Если переговоры, которые продолжаются, не принесут результатов, ЕС расширит такие целенаправленные мероприятия. Они могут быть пересмотрены в случае существенного прогресса в восстановлении демократии, верховенства права и прав человека в Венесуэле", - говорится в заявлении.

Евросоюз подтвердил, что многомерный кризис требует срочных политических решений. Это может быть достигнуто только путем мирного и демократического процесса под эгидой самой Венесуэлы, который приведет к свободным и справедливым выборам. В этом контексте Евросоюз будет продолжать усилия по координации действий всех международных участников, в частности, в формате Международной контактной группы, по поиску мирного избирательного выхода из кризиса в Венесуэле.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Венесуэла, Федерика Могерини, Кризис в Венесуэле.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 17 июля - День Андрея
02 Самоирония и юмор: Егор Крид презентовал клип на песню "Сердцеедка" (Видео)
03 Гороскоп на сегодня, 17 июля 2019: все знаки Зодиака
04 Дожди из Украины выметает антициклон Xandra: прогноз погоды на 17-18 июля
05 Мог ли Джек выжить в фильме "Титаник": ответ Ди Каприо
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеленский высказался по поводу проведения внеочередных местных выборов
Зеленский высказался по поводу проведения внеочередных местных выборов
КСУ вынес решение о конституционности закона &quot;Об образовании&quot;
КСУ рассмотрел закон "Об образовании"
МИД Украины отреагировало на решение московского суда по делу военных моряков
МИД Украины отреагировало на решение московского суда по делу военных моряков
Ирина Шейк похвасталась идеальной фигурой в бирюзовом купальнике
Ирина Шейк похвасталась идеальной фигурой в бирюзовом купальнике
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь