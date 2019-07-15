Могерини: деньги на регулирование миграции заканчиваются

Новости мира: Высокий представитель ЕС Федерика Могерини предупредила о том, что деньги, регулирующие миграционные процессы, на исходе.

Высокий представитель ЕС Федерика Могерини предупредила страны-члены ЕС о том, что заканчиваются имеющиеся финансовые ресурсы в Трастовом фонде, обеспечивающем усилия ЕС и международных организаций в сотрудничестве со странами происхождения мигрантов и транзитными странами с целью регулирования миграционных процессов.

Об этом высокий представитель ЕС заявила в Брюсселе во время пресс-конференции по итогам Совета министров ЕС по иностранным делам.

"Состоялась дискуссия относительно внешних факторов миграции. Я увидела положительное отношение со стороны стран-членов относительно необходимости решать эту проблему более эффективно... Во-первых, мы должны финансировать больше в наш Трастовый фонд, благодаря которому в странах происхождения и транзита осуществляется около 209 проектов на общую сумму в 4 млрд евро.... Эти фонды подходят к концу, и я призвала страны-члены к содержательному участию, чтобы предоставить новые ресурсы для продолжения существующих программ", - сказала Могерини.

Она подчеркнула, что такие усилия помогают не только регулировать миграцию и уменьшать количество людей, пытающихся попасть в Европу, но и спасают жизни в пустынях и на море. Недостаток средств в соответствующем Трастовом фонде, по словам представителя ЕС, будет создавать риск для продолжения таких проектов и для приостановления сотрудничества со странами происхождения и транзита миграции, что было бы шагом назад и имело бы негативные последствия.

Могерини также отметила, что министры иностранных дел обсудили возможность интенсификации и ускорения процессов переселения лиц, нуждающихся в международной защите, "либо в Ливии, в Нигерии, или в любой другой стране".