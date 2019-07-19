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Канада под угрозой экологической катастрофы после утечки нефти

Канада под угрозой экологической катастрофы после утечки нефти
07:36 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: Специальное судно спасателей Канады ликвидирует последствия разлива нефти около острова Ньюфаундленд.

На расположенной вблизи канадского острова Ньюфаундленд нефтяной платформе произошла утечка.

Об этом сообщили в компании Hibernia Management and Development, которой принадлежит платформа.

“Утечка смеси воды и нефти произошла во время стандартной процедуры удаления воды из резервуара накопления. По результатам воздушного наблюдения, примерный объем вытекшей нефти оценивается в 75 баррелей, то есть около 12 тыс. литров”, - говорится в заявлении.

Отмечается, что утечка произошла 18 июля, и пока что работа платформы приостановлена. Персонал находится в безопасности.

Очищать воду от нефтяного пятна уже начало специальное судно.

В Канаде произошло крушение малого пассажирского самолета

В компании отметили: “Другие действия по реагированию включают: механическое распыление сорбентного раствора, установку буя отслеживания и проведениея наблюдательных полетов”.

Отдельная команда также осуществляет наблюдение за природой в зоне загрязнения. “Никаких животных поблизости не обнаружено”, - подчеркивается в заявлении.

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Нефть, Канада, Утечка нефти, Ньюфаундленд, Разлив нефти.
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