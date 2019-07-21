Авиация Ливии нанесла удары по войскам генерала Хафтара

Новости мира: Войска Ливии нанесли авиаудары по войскам генерала Халифа Хафтара.

Правительственные войска Ливии подвергли массированной бомбардировке позиции "Ливийской национальной армии", стремящейся захватить столицу страны.

Об этом информирует Синьхуа.

“ВВС Ливии, подчиняющиеся правительству национального согласия, за последние 72 часа нанесли 12 авиаударов по позициям базирующейся на востоке страны "Ливийской национальной армии" во главе с Халифой Хафтаром”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что по, словами официального представителя правительственных сил Мохамеда Гононо, авиаудары были нацелены на позиции и маршруты снабжения сил Хафтара.

ЛНА под командованием мятежного генерала с начала апреля стремится захватит столицу Ливии.

По данным ВОЗ, в результате столкновений в окрестностях Триполи свыше тысячи человек были убиты, более 5,7 тыс. получили ранения, 120 тыс. покинули свои дома.