Австралиец так спешил доставить наркотики, что врезался в полицейское авто

Новости мира: В Сиднее 28-летний водитель автомобиля, перевозивший 270 кг метамфетамина, врезался в полицейское авто.

В Сиднее автомобиль с более чем 270 кг метамфетамина врезался припаркованный полицейский автомобиль. Читайте также Шотландия занимает первое место в ЕС по количеству смертей от наркотиков.

Как сообщается на сайте местной полиции, в результате инцидента никто не пострадал. Полицейское авто было припарковано прямо перед полицейским участком и получило значительные повреждения.

Авто остановили полицейские. В ходе обыска полиция нашла в автомобиле мешки, в которых находилась кристаллическая субстанция. Тестирование показало, что это метамфетамин. В целом, полиция изъяла 273 кг наркотиков, общая стоимость которых оценивается в более чем 200 млн долларов.

Водитель, 28-летний мужчина, был задержан правоохранителями.