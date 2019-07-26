Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Пятница, 26.07.2019
ЦИК подсчитала 100% голосов: пять партий проходят в Раду
ЦИК подсчитала 100% голосов: пять партий проходят в Раду
Береговая охрана РФ била лучом зеленого цвета по украинским катерам
Береговая охрана РФ била лучом зеленого цвета по украинским катерам
В Польше покажут матч за Суперкубок Украины
В Польше покажут матч за Суперкубок Украины
Приметы и обряды на 26 июля - День Гавриила
Приметы и обряды на 26 июля - День Гавриила

Семья Мадуро попала под санкции США

Семья Мадуро попала под санкции США
10:10 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua

Новости мира: Причастные к режиму Мадуро компании и его члены семьи попали в обновленный санкционный список США.

США объявили о введении санкций против коррупционной сети, которая выводила миллиона долларов из социальных программ, и к которой были причастны члены семьи президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Минфина США.

В санкционный список попали 10 человек, среди которых трое пасынков Мадуро (Вальтер, Йоссер и Йошвал), колумбийский бизнесмен Алекс Сааб, который является руководителем коррупционной сети, а также сыновья первой леди Силии Флорес.

Также санкции введены против 13 компаний.

В США размышляют над новыми санкциями против России

По данным США, коррупционная сеть сосредоточивалась на обогащении приближенного к Мадуро окружения за счет программы социального обеспечения граждан страны.

"Коррупционная сеть позволила Мадуро и членам его семьи воровать у людей Венесуэлы. Они используют еду как форму социального контроля, чтобы вознаграждать политических сторонников и наказывать оппонентов, при этом присваивая сотни миллионов долларов с помощью ряда мошеннических схем", - говорится в сообщении.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Санкции, Венесуэла, Николас Мадуро, Минфин США.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кличко отреагировал на намерение Зеленского уволить его с должности мэра Киева
02 Гороскоп на завтра, 26 июля 2019: все знаки Зодиака
03 Дженнифер Лопес отметила свой юбилей: с такими фото трудно поверить, что ей 50
04 Привычки, которые могут испортить здоровье
05 Зеленский провел телефонную беседу с Трампом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Иран запустил баллистическую ракету на тысячу километров
Иран запустил баллистическую ракету на тысячу километров
В Грузии вышедшие из берегов реки затопили ГЭС
В Грузии вышедшие из берегов реки затопили ГЭС
Пять партий проходят в Раду после подсчета 99,99% голосов
Пять партий проходят в Раду после подсчета 99,99% голосов
Комнатные растения, которые приносят женщинам счастье
Комнатные растения, которые приносят женщинам счастье
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь