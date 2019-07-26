Семья Мадуро попала под санкции США

Новости мира: Причастные к режиму Мадуро компании и его члены семьи попали в обновленный санкционный список США.

США объявили о введении санкций против коррупционной сети, которая выводила миллиона долларов из социальных программ, и к которой были причастны члены семьи президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Минфина США.

В санкционный список попали 10 человек, среди которых трое пасынков Мадуро (Вальтер, Йоссер и Йошвал), колумбийский бизнесмен Алекс Сааб, который является руководителем коррупционной сети, а также сыновья первой леди Силии Флорес.

Также санкции введены против 13 компаний.

По данным США, коррупционная сеть сосредоточивалась на обогащении приближенного к Мадуро окружения за счет программы социального обеспечения граждан страны.

"Коррупционная сеть позволила Мадуро и членам его семьи воровать у людей Венесуэлы. Они используют еду как форму социального контроля, чтобы вознаграждать политических сторонников и наказывать оппонентов, при этом присваивая сотни миллионов долларов с помощью ряда мошеннических схем", - говорится в сообщении.