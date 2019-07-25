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В США размышляют над новыми санкциями против России

В США размышляют над новыми санкциями против России
12:28 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: США намерены продолжать давление на Россию из-за ее деятельности в Венесуэле.

Соединенные Штаты рассматривают возможность введения новых санкций в отношении России в связи с её поддержкой президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Об этом заявил в среду Эллиот Абрамс, представитель Белого дома в Венесуэле, сообщает AFP.

"Давление будет продолжаться, завтра у нас будет больше санкций… Что касается России, мы все еще думаем о том, какие санкции применить, индивидуальные или отраслевые", - сказал Абрамс.

В ходе конференции, организованной аналитическим центром "Фонд защиты демократий", Абрамс заявил, что Вашингтон также усилит давление на Кубу за ее действия в Венесуэле, направленные на поддержку Мадуро.

Минфин США ввел санкции против офицеров контрразведки Венесуэлы

Как известно, Вашингтон, наложивший нефтяное эмбарго на Каракас, неоднократно призывал Москву отказаться от поддержки Николаса Мадуро. Россия отклонила эти призывы, обвинив США в желании провести переворот в Венесуэле в нарушение международного права.

Администрация президента Дональда Трампа с января продолжает усиливать санкционные меры против Венесуэлы, после того, как Вашингтон вместе с 50 другими странами мира признал лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным лидером страны. Россия, Северная Корея и Куба продолжают поддерживать Мадуро.

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США, Россия, Санкции, Венесуэла, Николас Мадуро.
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