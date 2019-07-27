Около Марокко в море спасли около 200 беженцев

Новости мира: Неподалеку Марокко спасли 242 мигранта на лодках.

Корабли ВМС Марокко спасли в Средиземном моря 242 мигранта, которые пытались на нескольких лодках попасть в Испанию.

Об этом сообщает марокканское информационное агентство МАР.

“Спасенные, некоторые из которых имели проблемы со здоровьем, получили необходимую медицинскую помощь на борту военных судов, и были безопасно доставлены на берег для проведения административных процедур”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди нелегалов было 50 женщин и 12 детей.

Марокко стало центром притяжения для мигрантов, которые в поисках лучшей жизни пытаются попасть в Европу. По информации властей страны, в течение первой половины этого года были зафиксированы более 40 тыс. попыток незаконного пересечения границы.

Напоминаем, в Средиземном море пропали без вести более 100 беженцев, направлявшихся в Европу - скорее всего, они утонули.