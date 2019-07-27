Скачать
Суббота, 27.07.2019
ОБСЕ заметили, что оккупанты уже наносят надпись "СЦКК" и на транспорт
ОБСЕ заметили, что оккупанты уже наносят надпись "СЦКК" и на транспорт
Смертность в ЕС от гепатита больше, чем от СПИДа и туберкулеза
Смертность в ЕС от гепатита больше, чем от СПИДа и туберкулеза
Реал оформил очередной летний трансфер
Реал оформил очередной летний трансфер
В Бельгии прошел фестиваль живых статуй "Statues en Marche" (Фото)
В Бельгии прошел фестиваль живых статуй "Statues en Marche" (Фото)

Около Марокко в море спасли около 200 беженцев

Около Марокко в море спасли около 200 беженцев
05:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира: Неподалеку Марокко спасли 242 мигранта на лодках.

Корабли ВМС Марокко спасли в Средиземном моря 242 мигранта, которые пытались на нескольких лодках попасть в Испанию.

Об этом сообщает марокканское информационное агентство МАР.

“Спасенные, некоторые из которых имели проблемы со здоровьем, получили необходимую медицинскую помощь на борту военных судов, и были безопасно доставлены на берег для проведения административных процедур”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди нелегалов было 50 женщин и 12 детей.

Марокко стало центром притяжения для мигрантов, которые в поисках лучшей жизни пытаются попасть в Европу. По информации властей страны, в течение первой половины этого года были зафиксированы более 40 тыс. попыток незаконного пересечения границы.

Напоминаем, в Средиземном море пропали без вести более 100 беженцев, направлявшихся в Европу - скорее всего, они утонули.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Мигранты, Беженцы, Марокко, Африка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Волкер посетил КПВВ "Станица Луганская" и пообщался с местными жителями
02 Гороскоп на завтра, 27 июля 2019: все знаки Зодиака
03 Сондланд сообщил, как прошел разговор Трампа и Зеленского
04 Украина выдвинула кандидатов для избрания судьей ЕСПЧ
05 Аваков обсудил с послом Франции дальнейшее сотрудничество между странами
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Около Марокко в море спасли около 200 беженцев
Около Марокко в море спасли около 200 беженцев
В США могут взяться за импичмент Трампу
В США могут взяться за импичмент Трампу
Ривне затопило из-за сильного ливня (Фото)
Ривне затопило из-за сильного ливня (Фото)
Обыденные продукты питания, которые нельзя сочетать друг с другом
Обыденные продукты питания, которые нельзя сочетать друг с другом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь