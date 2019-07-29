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Венесуэла пожалуется в ООН из-за нарушения США воздушного пространства

Венесуэла пожалуется в ООН из-за нарушения США воздушного пространства
05:59 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости мира: По поводу вторжения самолетов США в воздушное пространство Венесуэлы, вторая хочет обратится в ООН.

Венесуэла планирует обратиться в ООН с жалобой насчет нарушения США воздушного пространства страны, заявил глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса.

"Как мы уже заявляли, администрация Трампа откровенно признается и соглашается с тем, что фактически нарушает воздушное пространство Венесуэлы. Тяжкое и преступное признание. Нет сомнений в их злых намерениях. Мы обратимся с жалобой в ООН", - написал Арреаса в своем Твиттере.

Как сообщалось, инцидент произошел в пятницу в воздушном пространстве над Карибским морем. В Вашингтоне утверждали, что американский самолет EP-3 находился в международном воздушном пространстве, в то время как в Каракасе заявили, что самолет без разрешения зашел в воздушное пространство Венесуэлы.

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По данным властей Венесуэлы, США несколько раз нарушали воздушное пространство страны за последние две недели.

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США, Самолет, Венесуэла, Воздушное пространство, Штаты.
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