Венесуэла пожалуется в ООН из-за нарушения США воздушного пространства

Новости мира: По поводу вторжения самолетов США в воздушное пространство Венесуэлы, вторая хочет обратится в ООН.

Венесуэла планирует обратиться в ООН с жалобой насчет нарушения США воздушного пространства страны, заявил глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса.

"Как мы уже заявляли, администрация Трампа откровенно признается и соглашается с тем, что фактически нарушает воздушное пространство Венесуэлы. Тяжкое и преступное признание. Нет сомнений в их злых намерениях. Мы обратимся с жалобой в ООН", - написал Арреаса в своем Твиттере.

Как сообщалось, инцидент произошел в пятницу в воздушном пространстве над Карибским морем. В Вашингтоне утверждали, что американский самолет EP-3 находился в международном воздушном пространстве, в то время как в Каракасе заявили, что самолет без разрешения зашел в воздушное пространство Венесуэлы.

По данным властей Венесуэлы, США несколько раз нарушали воздушное пространство страны за последние две недели.