В Ливии обстреляли больницу, есть погибшие

Новости мира: После авиаудара по больнице в Триполи погибло пять человек.

В Ливии нанесли авиаудар по полевой больнице к югу от столицы Триполи, погибли по меньшей мере четыре врача и фельдшер.

Об этом сообщает France 24.

"Власти Ливии заявляют, что был нанесен авиаудар по полевой больнице к югу от столицы Триполи, погибли по меньшей мере четыре врача и фельдшер", - говорится в сообщении.

В Министерстве здравоохранения правительства Ливии, которое поддерживает ООН, отмечают, что нападение произошло поздно в субботу в районе Завия.

Правительство обвиняет в совершении авиаудара Ливийскую национальную армию (LNA), которую возглавляет генерал Халифа Гафтар.

"Полевая больница, расположенная на дороге (к югу от Триполи), попала под воздушный удар. Пять врачей погибли, еще семь человек, в том числе спасатели, ранены", - заявил пресс-секретарь Министерства здравоохранения Ламин аль-Хашеми.

Удар произошел в субботу, его совершил "военный самолет боевиков генерала Гафтара", отметил аль-Хашеми.