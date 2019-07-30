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Канада после атаки на посольство решила возобновить выдачу виз на Кубе

Канада после атаки на посольство решила возобновить выдачу виз на Кубе
08:15 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: После вероятной атаки на канадских дипломатов на Кубе МИД Канады заявил о возобновлении выдачи виз.

Канада решила возобновить выдачу виз и предоставление части других консульских услуг в своем посольстве на Кубе после вынужденной отмены в мае, связанной с недостатком дипломатического персонала из-за таинственного заболевания.

Как заявили в МИД страны, соответствующие изменения вступят в силу 1 августа.

Отмечается, что посольство в Гаване возобновит прием и выдачу паспортов для получения туристических, учебных и рабочих виз, а также вернет возможность сбора биометрических данных заявителей.

При этом собеседования для получения разрешений на постоянное проживание и личная подача бумажных визовых заявлений до сих пор недоступены на территории Кубы. Кубинцы также должны ехать за границу для прохождения миграционных медицинских осмотров.

В МИД не уточнили, когда консульский отдел посольства Канады на Кубе возобновит свою работу в полном формате.

Куба обновила систему госуправления

Напомним: в 2017 году несколько сотрудников посольства Канады в Гавани пострадали от воздействия неизвестного характера. По предварительной информации, это могли быть генераторы специальных звуковых волн нечувствительного диапазона. В частности, у дипломатов были обнаружены симптомы, начиная от потери слуха и тошноты до головной боли и проблем с равновесием.

Летом 2018-ого Канада изменила статус своей дипмиссии в Гаване на “без сопровождения”, то есть канадских дипломатов, командированных на Кубу, больше не сопровождали члены их семей. В январе этого года канадский МИД объявил, что еще на 50% сокращает количество дипломатов на Кубе.

Точная причина странных симптомов, которые наблюдались также у дипломатов США, до сих пор остается неизвестной. Куба отрицает любую свою причастность и обещает полное содействие в расследовании.

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Канада, Куба, Визы, Паспорт, МИД Канады.
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