В Судане арестовали силовиков, причастных к расстрелам протестующих

Новости мира: В Судане задержали силовиков, расстрелявших демонстрацию учащихся.

Семеро сотрудников силовых структур задержаны по подозрению в расстреле демонстрации, в результате которого погибли пять учащихся.

Об этом сообщает Синьхуа.

"Переходный военный совет Судана в среду объявил, что власти арестовали виновных в стрельбе на демонстрации школьников в штате Северный Кордофан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что виновные являются сотрудниками так называемых Сил быстрой поддержки. Они охраняли суданско-французский банк на рынке города Эль-Обейд.

Все семь человек были арестованы и переданы прокуратуре штата Северный Кордофан для проведения следственных и судебных процедур".

Как сообщалось ранее, в понедельник в Судане были застрелены пятеро студентов, принимавших участие в акции протеста. Демонстранты выражали недовольство действиями переходного военного совета Судана, который обещал передать власть гражданской администрации.

12 апреля в результате военного переворота от власти был отстранен многолетний президент Судана Омар аль-Башир. Сейчас он находится в тюрьме. Функции правительства взял на себя военный совет, однако активисты не приняли новую власть и призвали к сопротивлению.