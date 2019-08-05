В Каире от взрыва после ДТП погибли 17 человек

Новости мира: В столице Египта произошел взрыв после ДТП, 17 человек погибли.

По меньшей мере 17 человек стали жертвами ДТП и последовавшего за ним взрыва в Каире у Института рака в понедельник, еще 32 пострадали.

Об этом со ссылкой на министерство здравоохранения страны сообщил телеканал Al Arabiya, информирует УНН.

Ранее издание Egyptian streets информировало о 16 погибших и 21 раненом. В результате столкновения нескольких машин произошел взрыв, подробности не уточняются. Из-за происшествия нанесен ущерб инфраструктуре Института рака. Пациенты и медперсонал эвакуированы.

Генпрокурор Египта отдал распоряжение провести срочное расследование причин взрыва и направил на место ЧП группу следователей.