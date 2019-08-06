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Стрельба в Торонто: 7 человек ранены

Стрельба в Торонто: 7 человек ранены
12:51 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твитер

Новости мира: В ночном клубе Торонто произошла стрельба в результате которой 7 человек пострадали, один находится в кретическом состоянии.

В результате стрельбы в ночном клубе в канадском Торонто семь человек получили ранения. Об этом сообщает Globalnews со ссылкой на местных полицейских.

"Один человек находится в критическом состоянии и еще 6 получили ранения в результате стрельбы в ночном клубе на севере Торонто в понедельник ночью", - говорится в сообщении. Сейчас четыре человека находятся в больнице.

По данным полицейского Стейси Дэвис, была информация, что стрельба произошла в результате конфликта в самом клубе. Однако правоохранители еще не сообщили информацию о предполагаемом стрелке.

Отмечается, что на момент стрельбы в ночном клубе находилось 250 человек.

Стрельба в Техасе: Трамп требует смертной казни

Как сообщалось ранее, 22 человека погибли и более 20 получили ранения в результате стрельбы в торговом комплексе в Эль-Пасо, штат Техас, в субботу утром.

А в субботу ночью произошла еще одна стрельба в городе Дейтон, штат Огайо. Там террорист расстрелял 9 человек и ранил еще 27 человек.

4 августа президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил трехдневный траур по погибшим во время стрельбы в штатах Огайо и Техасе.

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США, Канада, Торонто, Стрельба, Техас, Эль-Пасо.
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